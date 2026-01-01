Екипи от състава на военноморските бази във Варна и Бургас са изпълнили четири нови задачи по разузнаване и транспортиране на безпилотни летателни апарати и на части от тях в следобедните часове днес, съобщиха от Министерството на отбраната.

Специализиран екип от Военноморската база във Варна е изпълнил задача по разузнаване и идентифициране на безпилотно летателно средство, намиращо се в морето на 2,6 морски мили североизточно от нос Галата. След извършения водолазен оглед е установено, че носовата част на дрона с двигателя се намират под водата, няма наличие на взривно вещество, а малка част от опашката се подава над водата. Поради влошените хидро-метеорологични условия, дронът е изтеглен до Военноморска база – Варна, където е изваден от водата, информират от МО.

Днес следобед други два екипа от Военноморска база – Варна са идентифицирали и транспортирали в базата останки от корпус на дрон, открити на плаж в местността "Кабакум" до град Варна, както и крило от дрон, забелязано в курорт „Златни пясъци“, къмпинг "Лагуна“.

Министерство на отбраната

Специализиран екип от Военноморската база в Бургас пък са изпълнили задача по разузнаване и идентифициране на безпилотно летателно средство, открито на северния плаж в Бургас до 6-ти спасителен пост. На място военнослужещите са констатирали, че това е крило от дрон и са го транспортирали до военноморската база.

Специализираните екипи са действали след разпореждане на началника на отбраната и по заповед на командира на Военноморските сили.