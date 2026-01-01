Одобрени са промени в Закона за железопътния транспорт, които отразяват изменения в европейската нормативна рамка за определяне на спецификации за регистрите на превозните средства.

Със законопроекта се предлага Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ да бъде определена за регистриращ орган в железопътния транспорт съгласно изискванията на Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1614.

Агенцията ще води Регистър на разрешенията за въвеждане в експлоатация на стационарни подсистеми и Регистър на разрешенията за пускане на пазара на превозни средства с област на употреба – железопътната инфраструктура на Република България.