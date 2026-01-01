Министерският съвет прие решение за оттегляне на даденото съгласие г-н Рашко Георгиев Динков - български гражданин, да изпълнява функциите на почетно консулско длъжностно лице на Република Казахстан в Република България със седалище в Благоевград и консулски окръг, обхващащ територията на областите Благоевград, Пазарджик, Кюстендил, Перник и Смолян.

С решението се оттегля и съгласието за откриване на консулство на Република Казахстан в Република България, ръководено от почетно консулско длъжностно лице, със седалище в гр. Благоевград и консулски окръг, обхващащ територията на областите Благоевград, Пазарджик, Кюстендил, Перник и Смолян.

Решението е прието във връзка с получена вербална нота от Посолството на Република Казахстан в София, с която българската страна е уведомена за решението на министъра на външните работи на Република Казахстан за освобождаване на г-н Рашко Динков от функциите му на почетно консулско длъжностно лице на Република Казахстан в Република България.

Като основен мотив за решението си казахстанската страна изтъква постъпила лична молба от г-н Рашко Динков да бъде освободен от изпълняваната длъжност с оглед на несъвместимостта на функциите му като почетно консулско длъжностно лице на Република Казахстан в Република България с тези на народен представител в 52-рото Народно събрание на Република България.