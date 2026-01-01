Съюзнически хеликоптер от марката Boeing привлече вниманието на жителите на Горна Оряховица, Велико Търново и целия регион през последните няколко дни с поредица от маневри и кацания на местното международно летище.

Министерството на транспорта и съобщенията потвърди, че в последните дни на летище Горна Оряховица е кацал хеликоптер на НАТО, изпълняващ стандартен полет. Кацанията са били за зареждане с гориво, като полетите вече са приключили. Присъствието на машината във въздушното пространство и на летището е био изцяло в съответствие с действащите национални и международни авиационни правила.

Данните за конкретния модел и регистрация на военни летателни средства се обменят по линия на съюзническите структури и не се публикуват от гражданските авиационни власти. На летището не са извършвани дейности, различни от стандартните за подобен тип технически кацания.

По информация от източници от авиационния сектор военнотранспортният хеликоптер изпълнявал мисия по превоз на войници от Румъния до контингента на НАТО в Косово. Поради голямото разстояние на маршрута, летището в Горна Оряховица се оказва ключова междинна точка за зареждане на отиване и на връщане, съобщава NOVA.

Тежкият транспортен военен хеликоптер Boeing CH-47 Chinook е американско производство на Boeing Defense, Space & Security (Boeing Vertol). Основно е на въоръжение в Сухопътните войски на САЩ, както и във военновъздушните сили на редица държави членки на НАТО. Използва се за превоз на войски, тежка военна техника, товари и за извършване на хуманитарни или спасителни операции.