Има трима нови обвиняеми по случая с жестокото убийство на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив, това съобщиха от Окръжната прокуратура в града.

Задържани са двама младежи на 17 и един на 15 години. Те са привлечени като обвиняеми за това, че на 4 август в Пловдив, в съучастие и като извършители с още петима обвиняеми умишлено са умъртвили 37-годишния мъж. А убийството е извършено по особено мъчителен начин за убития, с особена жестокост, по хулигански подбуди, свързани със сексуалната ориентация.

Според събраните до момента доказателства, а именно анализ на показанията на свидетели и на приложени видеозаписи, както и от експертиза, според която по дрехите им са открити петна от човешка кръв, е направено обосновано предположение за участието им в извършване на убийството. Установено е, че и те са нанасяли удари с ръце и крака по тялото на Георги Кузев, посочиха от прокуратурата.

Тримата обвиняеми днес са дали обяснения в присъствието на адвокатите си. С постановление на наблюдаващия прокурор те са задържани за срок до 48 часа. На 28 август 2026 г. Окръжна прокуратура- Пловдив ще внесе искане в съда за взимане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо всеки от тях.

Към момента по делото обвиняемите са вече осем непълнолетни лица - шест момчета и две момичета. Спрямо петима от тях по-рано е била взета от съда мярка за неотклонение “задържане под стража“. Продължават активните действия по разследването.

Младежите са подражавали на групите за "ловци на педофили" и в техните представи жертвата бил такъв. Информацията е затова, че е трябвало да се осъществи среща, уговорена в социалните мрежи, между по-възрастен мъж и момиче, представяло се за 15-годишно, а реално е на 17 години. Тя се случила на Младежкия хълм, където мъжът бил нападнат.

Той е бил с изключително тежки травми, разкъсвания на бял и черен дроб, бъбреци, черепно-мозъчна травма. Успява сам да слезе от тепето и в следобедните часове е открит в подножието му. Откаран е в болница, където няколко часа по-късно е починал.

Близки на жертвата бяха категорични, че обвиненията за педофилия са нелепи. Те настояха за справедливост и максимални присъди.