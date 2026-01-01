Русия съобщи днес за поредно превзето село в Източна Украйна. Министерството на отбраната на Руската федерация обяви, цитирано от ТАСС, че е било "освободено" Шевченковское в Запорожка област.

Тази новина не е проверена по независим път. До момента няма реакция от украинска страна.

Запорожка област е обявена от Русия за анексирана. Москва контролира според различни оценки между 70% и 80% от югоизточния украински регион.

Това е поредното по рода си съобщение. Русия редовно обявява, че е превзела села в Източна Украйна, но войната като цяло остава позиционна - близо четири години и половина след своето начало.

Шевченковское се намира в северната част на Запорожка област, близо до административната граница с Днепротепровска област. Русия обяви в последно време, че е превзела няколко села в района.

Днепропетровска област не е сред украинските региони, обявени от Русия за анексирани. По-рано този месец украинските власти разпоредиха евакуацията на местните жители от 16 населени места в Днепропетровска област на фона на влошаването на ситуацията в този регион в централната източна част на страната.

Шевченковское изобщо не е споменато в редовната сводка, публикувана във Фейсбук от Генералния щаб (ГЩ) на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) тази сутрин и цитирана от Укринформ.

ГЩ на ВСУ е регистрирал вчера общо 229 сражения. Обстановката според него е била най-напрегната на Покровското и на Константиновското направление, в съседната Донецка област, където според сводката руските въоръжени сили са предприели съответно 31 и 28 атаки.