Мъж с висока концентрация на алкохол в кръвта е шофирал автомобил без гуми в светлата част на деня по натоварен столичен булевард, съобщи говорителят на Софийска районна прокуратура Александра Стефанова на брифинг заедно със заместник-началника на Шесто районно управление към СДВР комисар Антон Дерменджиев.

„Автомобилът е бил в непригодно състояние – предната и задната броня са били със значителни наранявания. Може да се тълкува, че в хора на управление на МПС-то то е било удряно в предмети по шосето, включително и в тротоарите. По този начин са застрашавани и пешеходците. От двете страни на МПС-то са липсвали гумите. При ударите вероятно те са се разкъсали и са се изгубили по пътя“, добави прокурор Стефанова.

Дали лицето е осъзнавало, че управлява автомобила без двете гуми и въпреки това е решил да се качи, или поради алкохолното си опиянение не е осъзнавал, че е без гуми, са все обстоятелства, които завишават обществената опасност на дееца и деянието, добави говорителят на СРП.

Образувано е досъдебно производство и мъжът е привлечен като обвиняем.

Случаят "Токев"

През ноември 2021 г. известният шеф готвач Андре Токев бе заловен да шофира по Околовръстното шосе на София след употреба на алкохол. Пикапът му Mercedes-Benz се е движил със спукани гуми и по джанти по асфалта, преди да аварира.

При проверката на място бяха отчетени 1,9 промила алкохол и 1,7 промила при кръвната проба. На шеф Токев бе наложена ефективна присъда от седем месеца. Освен затвора, на известния готвач му беше отнета шофьорската книжка за срок от година и половина и му беше наложена глоба.

Тъй като инцидентът се случи в изпитателния срок на друга негова условна присъда (пак за шофиране след употреба на алкохол във Варна), законът наложи Токев да влезе ефективно в затвора. Той обаче „излежа“ в затворническото общежитие от открит тип в Казичене 4 месеца и 16 дни, тъй като в общия срок беше приспаднато и времето, прекарано под домашен арест преди това.

На 20 юли 2022 г. Софийският апелативен съд пусна предсрочно Токев от затвора малко повече от 2 месеца преди крайната дата заради примерно поведение и липса на нарушения. Освен това съдът прие, че известният готвач напълно е признал и осъзнал грешката си, дал е категорични доказателства за своето поправяне и престоят му зад решетките е изпълнил целта на наказанието.