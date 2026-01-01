Рекорден бюджет от 1 млрд. 540 млн. евро предлага Столичната община за 2027 г., което е с над 5% повече от предходния. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев на обществено обсъждане на проектобюджета за 2027 година.

Тази година бюджетната процедура се провежда малко по-късно, поради обясними причини на национално ниво, но тези осем месеца не бяха загубени, увери кметът. Той подчерта, че бюджетът продължава политиката на Столичната община за увеличаване на собствените приходи, като те са с 10% по-високи.

Предлаганият бюджет не показва пълната картина на усилията, които се полагат да се финансират всички добри идеи за града, посочи кметът Терзиев.

Той отбеляза и защитените от Общината 265 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост, както и инвестиционния заем, който ще даде възможности за реализиране на ключови проекти.