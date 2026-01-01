Тежкотоварният автомобилен транспорт в България ще бъде подкрепен с финансова помощ в размер на 55 млн. евро. Мярката цели да повиши конкурентоспособността на сектора и да облекчи натиска от нарасналите оперативни разходи. Това стана ясно от решенията на Министерския съвет

Средствата ще се предоставят като безвъзмездна минимална държавна помощ на лицензирани превозвачи на товари. Те ще бъдат разпределяни между допустимите предприятия по предварително определени правила, като основен критерий ще бъдат платените от тях пътни такси.

Помощта ще се администрира от Агенция „Пътна инфраструктура“, която ще приема заявленията, ще извършва проверки за допустимост и ще организира разпределението на средствата. Подкрепата ще се отпуска еднократно и ще се разпределя пропорционално между одобрените кандидати.

Схемата ще се прилага до края на 2026 година, като за всяко предприятие ще се спазват европейските правила за минимална държавна помощ и ще се проверява натрупването на подобни средства в предходни периоди.

Мярката има за цел да подпомогне устойчивостта на транспортния сектор и да осигури по-добри условия за неговото развитие.