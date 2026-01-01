Четири малки котета бяха успешно спасени и вече са на сигурно място след намеса на общинските служби в София. Животните са били открити в подпокривно пространство на сграда на ул. „Константин Попандов“, откъдето през целия ден се е чувало тяхното жално мяукане.

Сигнал за бедстващите котета е подаден от районната администрация, след като граждани са изразили притеснение от продължителния плач на животните. В отговор на сигнала, екип на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ към Столична община незабавно се е насочил към мястото.

След внимателна и координирана акция, служителите успяват да достигнат до труднодостъпното пространство и да извадят котетата невредими. По първоначална информация, животните са в добро състояние, въпреки преживения стрес и неблагоприятните условия, в които са били принудени да оцелеят.

Благодарение на бързата реакция на институциите и подадения навреме сигнал, четирите малки живота са спасени. Случаят е още едно доказателство за значението на гражданската активност и ефективното сътрудничество между обществото и общинските служби в подобни ситуации.

Котетата вече са на сигурно място, където ще получат необходимите грижи и внимание.