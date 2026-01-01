Министерският съвет одобри проект за промени в Наказателния кодекс, с който нарушенията и заобикалянето на ограничителните мерки на Европейския съюз се обявяват за тежки престъпления. Те ще се наказват с лишаване от свобода, сериозни глоби и възможност за лишаване от права.

С промените се въвеждат изискванията на европейска директива, като се създава нова глава в Наказателния кодекс, посветена на престъпленията срещу ограничителните мерки на ЕС. В нея се включват различни видове нарушения – от заобикаляне на санкции и прехвърляне на средства до нарушения на забрани за сделки, финансови услуги и предоставяне на различни видове услуги.

Криминализира се и практиката санкционирани лица или фирми да заобикалят ограниченията чрез прехвърляне на активи към други субекти.

В съответствие с възможността, дадена от Директивата, се въвежда праг от 10 000 евро, като нарушения на ограниченията, свързани с финансови средства, икономически ресурси, стоки, сделки и др. под тази стойност не съставляват престъпления.

Няма да е престъпление също предоставянето на хуманитарна помощ на нуждаещи се в съответствие с принципите на безпристрастност, хуманност, неутралност и независимост. Под ударите на закона няма да попадат и адвокатите, които защитават или представляват клиенти в процесуални производства (наказателни, граждански, административни), включително и при предоставяне на правна информация за образуване или избягване на такова производство.