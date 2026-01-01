Германската полиция и митническите служби конфискуваха около 1,5 тона кристален метамфетамин на пристанището в Хамбург, предаде ДПА.

Наркотиците са били скрити в затворен контейнер, който според превозните документи е трябвало да съдържа хиляди чували с бял ориз от Пакистан, съобщи днес прокуратурата в Хамбург.

Стойността на конфискуваната контрабандна пратка се оценява на около 28,5 милиона евро.

Прокуратурата каза също така, че разследващите са открили пратката още в началото на май. При проверка с рентген в контейнера са били установени явни нередности.

След отварянето му и разтоварването на цялото съдържание, митническите служители са открили кристално вещество във вътрешността на няколкостотин от чувалите, в които е трябвало да има ориз.

Бърз тест и последващ токсикологичен анализ са потвърдили, че веществото е кристален метамфетамин, известен още като „кристален мет“. Този опасен синтетичен наркотик води до силно пристрастяване.

Според прокуратурата засега няма доказателства, според които да се предположи, че конфискуваното количество е било предназначено за пазара на наркотици в Хамбург.

Разследването срещу организаторите на контрабандната операция продължава.