Министерският съвет прие изменение на Наредбата за финансовите условия при командироване на военнослужещи и цивилни служители от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в международни организации или в други международни инициативи извън територията на страната.

Промените са свързани с определянето на базисни размери на дневните командировъчни пари, които служителите получават при дългосрочно командироване в чужбина. Те се изравняват с определените размери в Наредба за командировъчните средства при задграничен мандат.

Уеднаквят се средствата за покриване на учебните такси, наеми на жилища, медицинско обслужване, здравно осигуряване и допълнителните командировъчни средства за членовете на семейството на командированите служители.

Изпълнението на постановлението ще допринесе за преодоляване на кадровия дефицит на Министерството на отбраната в международните организации и инициативи извън територията на страната и повишаване на ефективността на представителството в тях.