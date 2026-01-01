Пътят Пещера - Батак е отворен за движение и в двете платна, съобщиха от Областна дирекция на МВР - Пазарджик.

Пътната отсечка беше затворена в понеделник заради разразила се силна буря в района на Батак и интензивни валежи от дъжд, които увеличиха нивото на Стара река, което доведе до компрометиране на части от пътните платна и в двете посоки.

Поставена е светофарна уредба на три места, където движението се осъществява в едната лента, уточняват от полицията и добавят, че е ограничено движението на товарни автомобили над 12 тона с ремаркета и полуремаркета.