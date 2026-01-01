Парламентът прие на второ четене промени в Закона за държавния служител, с които се въвежда задължителен тест за почтеност при заемане на длъжности с висок корупционен риск. Депутатите разшириха и възможностите за работа от разстояние, като при определени условия държавните служители ще могат да работят от дома до два дни седмично.

Сред длъжностите с висок корупционен риск са тези, свързани с обществени поръчки, концесии, управление на публични средства и държавни и общински имоти, лицензиране и разрешителни режими, контролна и надзорна дейност, инспекторати, вътрешен одит и процедури за предоставяне на право на пребиваване на чужденци. Те ще се определят със заповед на органа по назначаването въз основа на утвърдените длъжностни характеристики. По предложение на Георг Георгиев от списъка беше изключен постоянният секретар на Министерството на външните работи.

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При първо оправомощаване за длъжност с висок корупционен риск служителят трябва да има валиден положителен резултат от тест за почтеност. Ако такъв няма, тестът може да бъде проведен до един месец след назначаването или оправомощаването. При неуспешен резултат органът по назначаването ще може да прекрати оправомощаването.

Тестът ще бъде част от процедурите по назначаване, конкурс, мобилност и преназначаване. Положителният резултат ще е валиден три години, а при неуспешно полагане служителят няма да може да се яви отново в продължение на една година. Резултатът ще може да бъде оспорван по административен ред, но няма да подлежи на самостоятелен съдебен контрол.

При необходимост от експерт при оценяването той ще бъде избиран на случаен принцип и няма да има достъп до личните данни на служителя. Служителите, които вече заемат такива позиции при влизането на закона в сила, няма да бъдат задължени автоматично да полагат тест, освен ако не настъпят предвидените в закона обстоятелства.

До осигуряване на необходимата техническа възможност тестове няма да се провеждат, но това трябва да стане най-късно до 1 декември 2026 г. Министерският съвет трябва да приеме наредбата, която ще регламентира съдържанието, психометричните стандарти, принципите и методите за измерване, както и условията и реда за провеждането им, до 31 август 2026 г.

Промените дават възможност и за работа от разстояние до два дни в рамките на работната седмица. Това ще става със съгласието на служителя и при условията, определени в устройствения акт на съответната администрация.

Общинските администрации ще започнат да прилагат новите правила 12 месеца след влизането на закона в сила.

С приетите текстове се разширяват и възможностите за отпускане на стипендии за студенти в специалности, за които има недостиг на кадри.

След гласуването председателят на парламента Михаела Доцова отбеляза, че това е седмият и последен законопроект по Плана за възстановяване и устойчивост, приет от настоящото Народно събрание в рамките на три месеца.

Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.