Комисията за защита на конкуренцията образува производство за оценка на правилата, по които с публични средства от Националната здравноосигурителна каса се заплащат медицински изделия, диетични храни за специални медицински цели, високоспециализирани апарати и уреди за индивидуална употреба, както и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания.

Става дума за значителен обществен ресурс. За периода 2024–2025 г. НЗОК е заплатила за медицински изделия над 400 млн. лв. Изплатените на търговци на дребно средства за помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания за същия период са над 1 млрд. лв.

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Производството е резултат от предварителното проучване на КЗК, при което се идентифицираха потенциални проблеми, свързани с концентрация на публичен ресурс в ограничен брой доставчици, намаляване на броя на фирмите на пазара и нормативни и административни бариери пред конкуренцията.

Данните на НЗОК показват значителна диспропорция в разпределението на средствата. При медицинските изделия за болнична и извънболнична помощ най-голям размер на средства получават само по три фирми във всяка от двете групи, а при помощните средства за хора с увреждания основният дял се разпределя между около десет фирми.

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В Комисията са постъпили сигнали от над 10 заинтересовани лица за ограничаване на броя на фирмите, прекомерни нормативни изисквания, затруднения при ремонта на помощни средства и ограничения пред избора на пациентите. Според част от сигналите малки и средни производители на помощни средства по индивидуална мярка са изтласкани от пазара в цели региони на страната.

Сред поставените пред КЗК въпроси са и условия в процедурите на НЗОК, които могат да ограничават участници на пазара, да нарушават принципа на технологична неутралност и да намаляват конкурентния натиск, с потенциални негативни последици за пациентите, иновациите и качеството на предлаганите изделия.

Комисията ще анализира и реда, по който НЗОК разходва публичния ресурс за тези продукти, включително доколко изключването на договарянето за медицински изделия и помощни средства от приложното поле на Закона за обществените поръчки е обосновано и съответства на европейската нормативна рамка.

КЗК ще изследва наличието на бариери за бизнеса, концентрацията на публични средства, намаляването на броя на доставчиците и възможните регионални диспропорции. Особено внимание ще бъде отделено на риска хора с увреждания да нямат реален избор или достъп до необходимите изделия и услуги близо до мястото, където живеят.

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Производството е в рамките на правомощията на КЗК по застъпничество за конкуренцията по чл. 28 от Закона за защита на конкуренцията. Чрез него Комисията оценява дали нормативни и административни правила ограничават конкуренцията и при установен проблем може да предложи тяхната промяна или отмяна.

В рамките на производството КЗК ще изиска становища от държавните институции, бизнеса, пациентските организации и организациите на хората с увреждания. Целта е да бъдат предложени мерки за по-ефективна конкуренция и по-добро използване на публичния ресурс, без да се засягат легитимните цели на здравната и социалната политика.