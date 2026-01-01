Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира едно първично и три вторични огнища на шарка по овцете и козите в село Розово, община Казанлък, област Стара Загора. В обектите се отглеждат съответно по 11, 8, 4 и 7 животни. Сигналите са подадени от собствениците на животновъдните обекти, като е оказано пълно съдействие на ветеринарните власти, съобщиха от БАБХ.

Определена е петкилометрова защитна зона около огнищата, в която влизат селата Розово, Кънчево, Овощник, Черганово и Бузовград от община Казанлък, област Стара Загора.

Определена е 20-километрова надзорна зона около огнището, в която влизат град Казанлък, селата Крън, Шипка, Голямо Дряново, Горно Изворово, Горно Черковище, Долно Изворово, Дунавци, Енина, Копринка, Ръжена, Средногорово, Хаджидимитрово, Шейново и Ясеново от община Казанлък, област Стара Загора; град Павел Баня, селата Горно Сахране, Долно Сахране и Турия от община Павел баня, област Стара Загора; селата Горно ново село, Малко Дряново и Сърневец от община Братя Даскалови, област Стара Загора; селата Борилово, Елхово, Змейово, Лозен, Лясково; Пъстрово, Пряпорец, Сладък Кладенец, Старозагорски бани, Сулица, Ново село, Остра могила и Казанка от община Стара Загора, област Стара Загора; град Мъглиж, селата Дъбово, Радунци, Селци, Тулово, Шаново, Юлиево, Ягода, Държавен, Борущица и Бънзарето от община Мъглиж, област Стара Загора.

В населените места, попадащи в определените защитна и надзорна зона, се въвеждат ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане при определени условия. Животните следва да се отглеждат при оборен режим, а в животновъдните обекти в двете зони ще бъдат извършени преброяване и актуализация на данните в Интегрираната информационна система „ВетИС“, както и официален ветеринарномедицински контрол. За суровото мляко от засегнатите райони се прилагат специални изисквания за неговото придвижване и преработка съгласно действащото законодателство.

Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети.

БАБХ призовава стопаните към повишена бдителност и стриктно спазване на мерките за биосигурност. Редовното наблюдение на животните е от съществено значение за ранното установяване на заболяването. При всяко съмнение за шарка по дребните преживни животни следва незабавно да бъде уведомен ветеринарен лекар. Навременното съобщаване е от ключово значение за ограничаване на разпространението на заболяването. Сигнали могат да се подават денонощно на горещия телефон на Агенцията - 0 700 122 99.

По-рано тази седмица огнище на болестта шарка по овцете и козите беше установено в кърджалийското село Рудина.