Редовен парламентарен контрол е предвиден в дневния ред на Народното събрание, според гласуваната програма за работа на депутатите.

На въпроси на народните представители ще отговарят министрите на външните работи Велислава Петрова, на образованието и науката Георги Вълчев, на здравеопазването Катя Ивкова, на регионалното развитие и благоустройство Иван Шишков и на енергетиката Ива Петрова.

На основание чл. 93, ал. 3 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание поради неотложен ангажимент в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министрите на културата Евтим Милошев, на туризма Илин Димитров, на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова и на земеделието и храните Пламен Абровски.