Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед за преименуване на езерото Онтарио на "езерото Америка", като заяви, че промяната влиза в сила незабавно, съобщиха световните агенции.

Според представител на Белия дом указът възлага на Министерството на вътрешните работи да извърши промяната.

Езерото Онтарио е едно от петте Големи езера в Северна Америка и се намира на границата между американския щат Ню Йорк и канадската провинция Онтарио.

Канадският премиер Марк Карни все още не е коментирал темата.

Преименуването идва на фона на обтегнати отношения между Вашингтон и Отава. Търговските преговори между САЩ и Канада се провалиха миналата седмица. Двете страни си отправиха взаимни обвинения за неуспеха на тридневните интензивни разговори.