Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2026 г. в размер на 4 986 305 евро за „България Хели Мед Сървиз“ ЕАД. Средствата се предоставят като субсидия за осигуряване на въздушен транспорт за нуждите на спешната медицинска помощ, организирана от държавата, съобщиха от правителствената пресслужба.

През 2026 г. дружеството оперира с осем хеликоптера, като разширява оперативните си бази от една през 2025 г. до две през 2026 г., с планирано разгръщане до четири бази до края на годината. Нарастването на дейността води до увеличени разходи за техническо обслужване, командировки, застраховки, гориво, обучение на пилоти и поддържане на летателната годност на въздухоплавателните средства.

От стартирането на системата през юни 2024 г. до 31 юли 2026 г. са изпълнени 314 мисии за спешна медицинска помощ и 665 тренировъчни и тестови полета. Само през първите седем месеца на 2026 г. са осъществени 145 мисии, което надвишава броя на мисиите за цялата 2025 г.

Допълнителните средства ще покрият разходи за обучение на пилоти, възнаграждения и осигуровки, командировки, гориво, застраховки и ремонтни дейности на хеликоптери, включително задължения по договори за сух лизинг с Министерството на здравеопазването.

Авиационният оператор е задължен да поддържа непрекъснато съответствие с изискванията за безопасност, летателна годност, обучение на персонала и техническо обслужване. Тези разходи са задължителни и не могат да бъдат намалявани без риск за оперативната готовност и качеството на предоставяната услуга от общ икономически интерес.

С одобрените средства се гарантира устойчивото функциониране на системата за въздушна спешна медицинска помощ.