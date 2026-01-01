Магията на „Аполония“ отново оживя в Созопол.

От 27 август до 6 септември морският град се превръща в голяма сцена за музика, литература, театър, кино и визуални изкуства, съобщиха организаторите.

БТА

Започнаха празниците, които всяко лято събират на едно място любими български артисти, творци и публика от страната и чужбина.

В продължение на 11 дни Созопол ще предложи богата програма с концерти, литературни вечери, театрални спектакли, кинопрожекции и изложби.

БТА

„Най-обичаното и вдъхновяващо време от годината“ отново обещава незабравими вечери край морето, изпълнени с музика, срещи с любими артисти и много емоции. На сцената на Амфитеатъра „Аполония" се проведе концерт на Нина Николина и Ансамбъл „Тракия" под надслов „Кръстопът на култури".

БТА

Събитието е част от програмата на 42-рото издание на „Аполония". В Художествената галерия първо бяха открити изложбите „Иван Милев. Като чайка“, „Островите в нас“, „Промени картинката“ и „Плакати и джаз“. Свои експозиции представят още дипломирани студенти на Националната художествена академия и специалност „Сценография“ на НАТФИЗ.

БТА

„Празниците на изкуствата „Аполония“ са музика, кино, литература, изобразително изкуство - всичко, което обичаме от сърце“, заяви директорът на фестивала Маргарита Димитрова, предава БТА.

Кметът на Созопол Тихомир Янакиев определи „Аполония“ като репер за културния живот на България, подчертавайки, че културата и изкуството са „храна за душата“.

БТА

Министърът на културата Евтим Милошев нарече фестивала символ на свободата на човешкия дух, а министърът на туризма Илин Димитров отбеляза приноса му за утвърждаването на Созопол като културна дестинация.

БТА

Поздравителни адреси до организаторите изпратиха президентът Илияна Йотова и премиерът Румен Радев. В тях „Аполония“ е определена като значим културен форум, който вече повече от четири десетилетия събира творци и публика и утвърждава изкуството като пространство на свободния дух.

Официалният старт бе поставен с концерта „Кръстопът на култури“ на Нина Николина и ансамбъл „Тракия“, с участието на Калин Вельов, Мартин Ташев, Петър Миланов, Петър Йорданов, Бисерка Пиарска и Таня Първанова.

БТА

На откриването присъстваха представители на културния и обществения живот, сред които генералните директори на БТА Кирил Вълчев, БНР Милен Митев и БНТ Милена Милотинова.

БТА

Празниците на изкуствата „Аполония“ се провеждат от 1984 г. и всяка година привличат стотици артисти и хиляди почитатели на изкуството от България и света. И тази година Созопол ще остане в ритъма на изкуството до 6 септември.