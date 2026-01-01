Пожар е възникнал в камион цистерна на автомагистрала „Струма“, в района на село Старо село, съобщиха от полицията.

Сигналът е подаден около 15:45 часа на 27 август. На място са изпратени два екипа на пожарната от Перник. Установено е, че е възникнало самозапалване, при което е унищожен въздуховодът на спирачната система на автомобила.

Цистерна пламна на магистрала „Тракия“

Екипи на пожарната в Перник и Радомир са оказали съдействие и при два пътни инцидента – на автомагистрала „Люлин“ и в района на село Червена могила. При произшествията няма пострадали.

По двата случая служители на „Пътна полиция“ са предприели необходимите действия.