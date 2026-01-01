Инициативен комитет "Народна сила" издига за президент доцент Георги Димов, а за вицепрезидент - генерал Димитър Шивиков. Кандидатурите им ще бъдат представени в столичния в парк-хотел "Москва" в 11 часа, съобщава БНР.

Кой още се е включил дотук в надпреварата за държавен глава?

Президентът Илияна Йотова вече оповести намерението си да участва в предстоящата надпревара, като каза, че кандидатурата ѝ ще бъде издигната от инициативен комитет. Тя беше подкрепена от БСП и от "Прогресивна България".

Битката за президент: Кои имена на кандидати вече са известни

По решение на Управителния съвет на БЗНС бившият военен министър Николай Ненчев беше номиниран за кандидат-президент. Ясна е и още една от кандидатурите за президент - тази на бившия служебен министър на земеделието в кабинета на Андрей Гюров Иван Христанов. Той ще бъде независим кандидат, издигнат от инициативен в комитет, в който ще влезе музикантът Денис Ризов от "Ахат".

Съгласно правилата на Централната избирателна комисия заявленията за регистрация на партиите и коалициите се подават в ЦИК до 9 септември, на инициативните комитети до 14 септември, а предложенията до ЦИК за регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент се правят до 17 часа на 22 септември.

Обнародваха в „Държавен вестник“ решението за насрочване на президентски избори

Изборите за държавен глава са насрочени за 25 октомври, а евентуалният балотаж - на 1 ноември.

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Кой е доц. д-р Георги Николов Димов

Георги Николов Димов е историк и медиевист, доктор и доцент, чиито научни интереси са насочени към средновековната балканска история, историята на Византия и Средиземноморския свят, средновековната нумизматика и сигилография, както и към материалната култура и изкуството през Средните векове. В изследователската му работа важно място заемат икономическата и социалната история на Средновековието, развитието на градовете и инфраструктурата, търговията на далечни разстояния и комуникациите в т.нар. Голямо Средиземноморие.

Димов завършва висшето си образование в Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където в периода 2000–2010 г. изучава археология с профил „Средновековна археология“ като първа специалност и история с профил „Средновековна обща история“ като втора специалност. Между 2010 и 2014 г. е редовен докторант в Историческия факултет на Софийския университет.

Професионалното и научното му развитие включва специализации в чужбина. През 2011 г. специализира в Swansea University във Великобритания, където работи по темата за представата за византийския град на Балканите и в Южна Италия през XI–XII век. През 2014–2015 г. провежда научна специализация в Атина, Гърция, като стипендиант на ARCS „Robert and Nellie Gipson“ по проект, посветен на Солун, Филипопол и Адрианопол през XI и XII век и тяхната търговска топография и инфраструктура.

През годините Георги Димов е носител на редица научни стипендии и грантове. Сред тях са стипендия по програмата „Collegium Historicum“ за повишаване на научния капацитет на докторанти, постдокторанти и млади учени през 2010 г.; стипендия за специализация в Swansea University и грант за участие в XXII Международен конгрес за византийски изследвания през 2011 г.; стипендия по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ през 2012 г.; както и стипендия за участие в Третия международен конгрес по българистика през 2013 г.

През 2016 г. получава подкрепа от AIEB и Serbian National Committee Grants for Younger Scholars за участие в XXIII Международен конгрес по византийски изследвания в Белград. Участва и в Програмата за подпомагане на младите учени в БАН с изследване върху основните комуникационни артерии в днешна Южна България и Беломорието и ролята им за интегрирането на българските земи в Средиземноморския свят от края на VII до началото на XIII век.

Научната му дейност включва участие в редица български и международни изследователски проекти. Сред тях са съвместните инициативи на Института за балканистика с Център по тракология при БАН и Византоложкия институт на САНУ „Гласове и образи на средновековните Балкани“ и „Балканите като световен кръстопът: контакти и обмен“, както и проектът „Средновековните Балкани говорят за себе си: гласовете на местните хора“.

В периода 2015–2017 г. участва в проекта „Голямото Средиземноморие: поглед отвътре и отвън“. Научната му работа е свързана и с проекти, посветени на етноконфесионалните отношения и мултикултурното пространство на балканския град, включително „Етноконфесионални взаимоотношения на Балканите: поглед отвън и отвътре“, „Мултикултурното пространство на Балканския град по Долен Дунав и Via Diagonalis“, „Мултикултурното пространство на Балканския град в прехода от Средновековие към Модерност“ и „Балканският град през погледа на западните пътешественици XI–XV в. Типологизация на западното мислене“.

В научните си изследвания доц. д-р Георги Димов съчетава исторически и археологически подходи към Средновековието, като специално внимание отделя на развитието на балканските градове, комуникационните и търговските мрежи и мястото на българските земи в по-широкия византийски и средиземноморски свят.