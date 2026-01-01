Най-малко 44 души са ранени при дерайлирането на влак между Руан и Каен в Нормандия, Северна Франция, предаде Ройтерс, позовавайки се на френските власти и френският железопътен оператор.

Инцидентът е станал снощи, около 19:30 ч. местно време (18:30 ч. българско).

Един от ранените е в критично състояние и беше евакуиран с хеликоптер, съобщи пред журналисти префектът на Нормандия Жан-Бенуа Албертини, ръководител на местната администрация.

Влакът е излязъл от релсите, след като се е сблъскал с неизвестен обект, съобщи говорител на френската полиция. Френският железопътен оператор SNCF заяви, че тече разследване за установяване на причината за инцидента.

Влакът е превозвал 180 пътници и е излязъл от релсите в близост до град Клеон, съобщи френският министър на транспорта Филип Табаро в публикация в "Екс".

На мястото на инцидента има 140 пожарникари, които оказват помощ на ранените и пътниците, добави той.

Местните власти от департамента Сен Маритим препоръчаха на гражданите да избягват района.

Железопътното движение между Руан и Каен, както и между Каен и Льо Авър, ​беше преустановено и ще бъде организирано ​заместващо автобусно обслужване, съобщи SNCF.