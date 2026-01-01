21-годишен мъж от Кюстендил остава в ареста, след като беше хванат с дози екстази в джоба. Прокуратурата го обвинява, че е носил наркотиците, за да ги продава. Това реши Окръжният съд в града.

Младежът е задържан на 25 октомври на ул. „Банска“ в Кюстендил. В джоба на якето му са открити 14 малки пакетчета от фолио с кафяв прах и две бучки. Полевият наркотест е показал, че става дума за екстази. Общото тегло е около 2,5 грама.

Адвокатът на мъжа поискал по-лека мярка и твърдял, че наркотиците са за лична употреба. Съдът обаче не приел този аргумент.

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Причината е, че младежът вече е осъждан многократно, включително за престъпления, свързани с наркотици. Освен това според съда е бил хванат, докато все още тече изпитателният срок по друго дело, приключило със споразумение през юли тази година.

Съдът е взел предвид и че мъжът не работи, а адресите, които е посочил, не съвпадат с тези в документите. Затова според съдия Ваня Богоева има опасност той да се укрие или отново да извърши престъпление.

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Решението може да се обжалва в 3-дневен срок пред Апелативния съд в София.

Обвиняемият се смята за невинен до окончателна присъда.