Със заповед на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, считано от 27 октомври, са извършени промени в ръководния състав на Областната дирекция на МВР-Русе.

За началник на Районно управление-Ветово е назначен главен инспектор Александър Ковачев, който досега заемаше длъжността началник на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ към отдел „Криминална полиция“, съобщиха от полицията.

Мащабни рокади в полицията в Русе (СНИМКА)

Старши инспектор Румен Георгиев, досегашен началник на група „Престъпления в отраслите на икономиката“ в сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ към отдел „Криминална полиция“, поема ръководството на сектора.

Главен инспектор Христо Янков, досегашен началник на Районно управление-Ветово, поема ръководството на Районно управление-Две могили.

Назначенията бяха представени пред ръководния състав от директора на ОД на МВР старши комисар Петър Ванев.