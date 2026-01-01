Една от най-колоритните участнички в осмия сезон на „Игри на волята“ - Жани , гостува на Симона Ръждавичка в новия епизод на „След Игрите Podcast“. Познатата със силния си характер и провокативните си реплики танцьорка от Канарите разкрива болезнени подробности от детството си и проговаря за домашното насилие, на което е била свидетел.

„Баща ми биеше майка ми“, признава Жани пред Генерал Ръждавичка. Тя разказва за тежката раздяла на родителите си и за болезнените спомени, които носи от детството. Жани споделя как семейните конфликти са повлияли на представата ѝ за любовта и отношенията между мъжа и жената.

В разговора Жани повдига завесата и над личния си живот. Тя коментира отношенията с приятеля си боксьор, ревността и мъжкото внимание, което получава като танцьорка. Може ли силният ѝ характер да се окаже предизвикателство в любовта и какво не би простила на партньора си?

Разбира се, не липсват и горещи теми от „Игри на волята“. Жани се връща към напрежението с близнаците Иван и Ивайло, обидната реплика към Иван и отношенията си с останалите участници от племето на Канарите. Тя коментира и впечатляващото си представяне в тежките битки срещу Антония.

В специален блиц Симона Ръждавичка я предизвиква да посочи кой участник има най-голямо его, кого би блокирала в социалните мрежи и коя своя реплика от предаването би искала да изтрие.

Гледайте новия епизод на „След Игрите Podcast“ с Жани, за да откриете непознатата страна на една от най-обсъжданите участнички в „Игри на волята“!