От 1 май догодина Белгия въвежда винетки за ползване на пътната мрежа, съобщиха местни медии. Предвижда се цената на годишната винетка да бъде от 90 до 125 евро според категорията на превозното средство, предава кор. на БТА Николай Желязков.

В първите три месеца след влизането на промяната в сила водачите, които не са купили винетка, ще бъдат предупреждавани, че са в нарушение, но няма да бъдат глобявани. От юли 2027 г. до февруари 2028 г. ще бъдат налагани глоби, а нарушителите ще бъдат включвани в "черен списък". От 1 март 2028 г. ще работят пропускателни пунктове, през които ще могат да преминават само превозните средства с винетка. Глобите за водачите без винетка ще възлизат на 70 евро при първо нарушение и може да достигнат двоен и троен размер при последващи нарушения.

Предвижда се белгийските водачи да получат намаление от размера на годишния пътен данък, а чуждестранните шофьори ще подлежат на същите изисквания и също ще понасят глоби при несъобразяване с новите правила. Контролът по приложението на законовите изменения ще се извършва с камери за проследяване на номерата на превозните средства, а глобите ще се налагат след преглед на записите от служители на пътната служба.