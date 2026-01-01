Олигархията е на едно място - в кабинета на премиера, заяви лидерът на ДПС Делян Пеевски на брифинг пред журналисти в Народното събрание.

"С интерес слушах премиера Румен Радев как разпорежда полицейски акции от кабинета си. Имам информация, че професионалното ръководство на МВР и ДАНС постоянно е на сбирки с него", посочи Пеевски.

"Всички тези акции, които се случват в момента в Белица и Сунгуларе, се разпореждат от едно място - от Румен Радев. Той е иззел всички функции, според мен не знае кой е, всичко е смесено в главата му. Гледах тази злоба, това безсилие, толкова страх от този протест вчера, от изследванията на агенциите", допълни лидерът на ДПС.

"Слушах за върха на олигархията, много ми хареса, аз мога да го назова и той трябваше да го назове. Върхът на олигархията е Румен Радев и Николай Копринков", посочи Пеевски. "Всичко отива при тези двама души, спокойно могат да викнат Иван Демерджиев и той да ги разкрие с блестящия си детективски ум", коментира той.

Провал на извънредното заседание на парламента за „Петричкия Ескобар“, няма кворум

"Не мога да разбера Илияна Йотова защо се подведе на всичко това и не дойде да си обясни нещата. Те просто я скриха" - каза по-рано лидерът на ДПС, след като депутатите два пъти не събраха кворум за извънредно заседание, което да разгледа казуса с помилването на Огнян Атанасов, известен като "Петричкия Ескобар".

"Нека да дойде, да обяснят, тя е била вицепрезидент, може да я е накарал президентът да подпише нещо", каза Пеевски.

По неговите думи "управляващите са в пълна истерия".

"Само насилие, само използване на МВР, специалните, служби, натиск върху кметове и партии. Наблюдавам днес резултатите от социологическите агенции, виждам какви са им притесненията", каза още той.

"Доходите на хората - пълна лъжа. Цените - пълна лъжа. Когато имаше назначен от правителството на Росен Желязков особен представител на "Лукойл", цените на горивата бяха наполовина. Сега са по две", каза още Пеевски.

Според него доходите намаляват, цените се увеличават, а управляващите "от пълнене на касите не могат да свършат нищо за хората". Не напълниха ли касите за шест месеца, попита Пеевски.