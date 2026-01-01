Остра размяна на обвинения за корупция, контрол върху обществените поръчки, полицейски акции, политически зависимости и растящи цени беляза задочния сблъсък между премиера Румен Радев и лидерите на ГЕРБ и ДПС Бойко Борисов и Делян Пеевски. Спорът започна от заседанието на Министерския съвет, когато Радев обвини двамата партийни лидери, че губят контрол върху финансовите потоци в държавата, и се пренесе в Народното събрание и централата на ГЕРБ. Докато премиерът предупреди, че разследванията трябва да стигнат до „върха на олигархичната пирамида“, Пеевски посочи самия Радев като „върха на олигархията“ и го обвини, че разпорежда полицейски акции. Борисов пък заяви, че Министерският съвет не е партийна централа, от която да се заплашва опозицията, и призова правителството да се съсредоточи върху сигурността на страната и овладяването на цените.

Радев: Пеевски и Борисов губят контрол върху финансовите потоци

БТА

Премиерът Румен Радев наруши обичайния си принцип да не коментира партийни лидери по време на заседанията на Министерския съвет и отправи директни обвинения към Бойко Борисов и Делян Пеевски.

„На заседанията на Министерски съвет не коментирам ръководителите на политически партии, но днес ще наруша този принцип. Известна максима е, че липсата на справедливост и възмездие за заграбеното водят до чувство за безнаказаност и самозабравяне. Пеевски и Борисов отново се връщат към познатия си арогантен стил на говорене и действие“, заяви Радев.

Според министър-председателя двамата лидери са изнервени, „понеже вече не могат да влизат в сглобки с жадни за власт и готови за уродливи кръвосмешения политически партньори“.

„Не могат да диктуват на правителството и губят контрола върху финансовите потоци. Техните лейтенанти вече не определят обществените поръчки в държавата, а подставените лица все по-трудно ще прикриват заграбеното“, заяви Радев.

Премиерът обвърза твърденията си с работата на правоохранителните органи и прокуратурата. По думите му досега усилията на ДАНС и МВР да стигнат до значими разкрития са се сблъсквали с пречки в прокуратурата както на централно, така и на регионално ниво.

„Но от вчера това се промени“, заяви той, като посочи акцията в Сунгурларе.

При специализираната операция на ГДБОП и ДАНС беше задържан кметът на общината Димитър Гавазов. Разследващите проверяват обществени поръчки и съмнения за отклоняване на средства от общинския бюджет, включително дали отчетените и платените дейности съответстват на реално извършената работа.

„Сунгурларе едва ли е центърът на корупцията. Схемата започва да се разплита и очаквам това да бъде само началото“, заяви Радев.

Изказването му завърши с предупреждение, че действията срещу корупцията няма да приключат с отделни случаи.

„Няма да спрем, докато правоохранителните органи не стигнат до върха на олигархичната пирамида“, каза премиерът.

Пеевски отвърна: Върхът на олигархията е Румен Радев и Николай Копринков

БГНЕС

Последва остра реакция от лидера на ДПС Делян Пеевски, който на брифинг пред журналисти в Народното събрание отправи насрещни обвинения към премиера.

„Олигархията е на едно място – в кабинета на премиера“, заяви Пеевски.

Той обвини Радев, че лично разпорежда действията на правоохранителните органи.

„С интерес слушах премиера Румен Радев как разпорежда полицейски акции от кабинета си. Имам информация, че професионалното ръководство на МВР и ДАНС постоянно е на сбирки с него“, посочи Пеевски.

Лидерът на ДПС свърза обвиненията си с полицейските операции в Белица и Сунгурларе.

„Всички тези акции, които се случват в момента в Белица и Сунгуларе, се разпореждат от едно място – от Румен Радев. Той е иззел всички функции, според мен не знае кой е, всичко е смесено в главата му. Гледах тази злоба, това безсилие, толкова страх от този протест вчера, от изследванията на агенциите“, допълни Пеевски.

Той отговори и на предупреждението на Радев, че правоохранителните органи трябва да стигнат до върха на олигархичната пирамида.

„Слушах за върха на олигархията, много ми хареса, аз мога да го назова и той трябваше да го назове. Върхът на олигархията е Румен Радев и Николай Копринков“, посочи Пеевски.

„Всичко отива при тези двама души, спокойно могат да викнат Иван Демерджиев и той да ги разкрие с блестящия си детективски ум“, коментира още той.

Пеевски обвини управляващите и в оказване на натиск върху политическите им опоненти.

„Само насилие, само използване на МВР, специалните служби, натиск върху кметове и партии. Наблюдавам днес резултатите от социологическите агенции, виждам какви са им притесненията“, заяви той, като определи управляващите като изпаднали „в пълна истерия“.

Освен обвиненията за действията на МВР и службите, лидерът на ДПС атакува правителството и по темата за доходите и цените.

„Доходите на хората – пълна лъжа. Цените – пълна лъжа. Когато имаше назначен от правителството на Росен Желязков особен представител на „Лукойл“, цените на горивата бяха наполовина. Сега са по две“, каза Пеевски.

Според него доходите намаляват, цените се увеличават, а управляващите „от пълнене на касите не могат да свършат нищо за хората“.

„Не напълниха ли касите за шест месеца“, попита той.

Борисов: Министерският съвет не е партийна централа, за да се заплашва опозицията

В задочния спор се включи и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който даде извънреден брифинг от централата на партията, заобиколен от парламентарната си група след провалилото се заради липса на кворум заседание на Народното събрание.

Борисов отхвърли обвиненията на премиера и настоя правителството да се съсредоточи върху сигурността на страната и растящите цени.

„Не мисля, че Министерският съвет е партийна централа, за да се заплашва опозицията. Премиерът има две основни задачи в момента – да гарантира сигурността на страната, защото потапят кораби в Черно море и падат дронове, както и да овладее цените, които отидоха в Космоса“, посочи той.

Лидерът на ГЕРБ заяви, че е изненадан от тона на Радев, тъй като двамата са разговаряли и са участвали заедно в Консултативен съвет само преди дни.

„Учудвам се от всички тези негови думи“, заяви Борисов.

„Само преди няколко дни разговаряхме по телефона, след това бяхме заедно на Консултативен съвет и не съм забелязал такова отношение, но явно един протест, който изобщо не е организиран от нас, който беше и срещу нас дори, както и падането на рейтинга на правителството, се търси една подходяща дъвка, в случая Борисов-Пеевски.“

Борисов се разграничи и от внушението, че действа заедно с лидера на ДПС.

„С колегата Пеевски не съм се чувал от месеци, камо ли да се виждам, за да ни слагат в един пакет“, заяви той.

Председателят на ГЕРБ отхвърли определянето на критиките на опозицията като арогантни и подчерта, че поставянето на въпроси за цените на горивата, електроенергията, природния газ и бюджета е част от задълженията на опозиционните партии.

„Предната седмица Радев каза, че го развеселявам, не разбирам сега тази нервност по наш адрес. Едни се бият с Ескобар, други с Петрохан, а ние искаме да помогнем на правителството с предложения, които да предпазим дълговата спирала, в която влиза България. Затова апелираме, това е и работата на опозицията. И ако това е арогантно?!“

Борисов продължи с коментар за начина, по който премиерът възприема изказванията му.

„Или го развеселявам, или съм арогантен, не мога да намеря начина, по който да се изразявам. Може би трябва да спра аз и да вземем говорител, който да излиза и да говори. В изкуствения интелект има много хубав, мек тембър и може и през него да го правим“, каза той.

Той призова да се прави разграничение между политическата критика и използването на обиди и квалификации срещу опонентите, като отново настоя правителството да се заеме със задачите си.

„Ако няма хляб, ще предложа зрелища работи до едно време“, предупреди Борисов.

Друга основна тема в задочния сблъсък стана обвинението на Радев, че Борисов и Пеевски са изнервени, защото вече не могат да участват в политически „сглобки“.

В отговор лидерът на ГЕРБ припомни отношенията на Радев с ПП и ДБ и заяви, че партията му няма да участва в бъдещи управления, ако не е доминираща сила и не може да реализира политиките си.

„Самият Румен Радев беше в сглобка с ПП и с ДБ, бяха на едни плакати заедно „С вас сме, господин президент“. Той ги направи министри. След това ние бяхме в сглобки, коалиции.“

„Искам да го уверя Радев, че ГЕРБ повече в сглобки, коалиции, без да е доминираща партия, без нашите десни, центристки, консервативни програми и политики да бъдат включени, няма да участваме, така, както не участваме и в тази президентска кампания.“

„Ние в сглобка не участваме – нито с госпожа Йотова, нито с Гюров, нито с Костадинов, нито с който и да е било. За каква сглобка говори?“, попита Борисов.

Той уточни, че позицията му е споделена от парламентарната група и симпатизантите на партията.

„Загубихме си половината последователи именно от такива сглобки и коалиции, сега ще влизаме в управление само ако нашите програми се изпълняват, иначе ще бъдем опозиция“, заяви лидерът на ГЕРБ.