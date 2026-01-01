Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов даде извънреден брифинг от централата на партията. Заобиколен от парламентарната си група след провалилото се заседание на Народното събрание поради липса на кворум, Борисов отговори на новата порция критики от премиера Румен Радев.

"Не мисля, че Министерският съвет е партийна централа, за да се заплашва опозицията. Премиерът има две основни задачи в момента - да гарантира сигурността на страната, защото потапят кораби в Черно море и падат дронове, както и да овладее цените, които отидоха в Космоса", посочи той.

Министър-председателят отправи остри обвинения към лидерите на ГЕРБ и „ДПС – Ново начало“ Бойко Борисов и Делян Пеевски в началото на правителственото заседание в сряда сутрин. „На заседанията на Министерски съвет не коментирам ръководителите на политически парти, но днес ще наруша този принцип. Известна максима е, че липсата на справедливост и възмездие за заграбеното водят до чувство за безнаказаност и самозабравяне. Пеевски и Борисов отново се връщат към познатия си арогантен стил на говорене и действие“, заяви в Радев. Според него лидерите на ГЕРБ и ДПС Бойко Борисов и Делян Пеевски са изнервени, „понеже вече не могат да влизат в сглобки с жадни за власт и готови за уродливи кръвосмешения политически партньори“. „Не могат да диктуват на правителството и губят контрола върху финансовите потоци. Техните лейтенанти вече не определят обществените поръчки в държавата, а подставените лица все по-трудно ще прикриват заграбеното“, заяви Радев.

Радев: Пеевски и Борисов губят контрол върху финансовите потоци и стават все по-изнервени

"Учудвам се от всички тези негови думи", отговори Борисов и допълни: "Само преди няколко дни разговаряхме по телефона, след това бяхме заедно на Консултативен съвет и не съм забелязал такова отношение, но явно един протест, който изобщо не е организиран от нас, който беше и срещу нас дори, както и падането на рейтинга на правителството, се търси една подходяща дъвка, в случая Борисов-Пеевски. С колегата Пеевски не съм се чувал от месеци, камо ли да се виждам, за да ни слагат в един пакет".

"Предната седмица Радев каза, че го развеселявам, не разбирам сега тази нервност по наш адрес. Едни се бият с Ескобар, други с Петрохан, а ние искаме да помогнем на правителството с предложения, които да предпазим дълговата спирала, в която влиза България. Затова апелираме, това е и работата на опозицията. И ако това е арогантно?! Или го развеселявам, или съм арогантен, не мога да намеря начина, по който да се изразявам. Може би трябва да спра аз и да вземем говорител, който да излиза и да говори. В изкуствения интелект има много хубав, мек тембър и може и през него да го правим", каза още лидерът на ГЕРБ и призова правителството да се заеме със задачите, които има, тъй като по думите му "ако няма хляб, ще предложа зрелища работи до едно време".

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Борисов категорично отхвърли определянето на критиките на опозицията като арогантни. Според него поставянето на въпроси за цените на горивата, електроенергията, природния газ и бюджета е част от задълженията на тези партии. Той предупреди за очаквано увеличение на сметките за електроенергия с 30–40% и коментира поскъпването на природния газ. Според него поскъпването на енергоносителите се отразява върху топлофикациите, производството и цените на основни хранителни продукти.

Борисов призова да се прави разграничение между политическата критика и използването на обиди и квалификации срещу опоненти. Той заяви, че не разбира острите реакции и "нервност" към ГЕРБ и другите опозиционни формации.

"Самият Румен Радев беше в сглобка с ПП и с ДБ, бяха на едни плакати заедно "С вас сме, господин президент". Той ги направи министри. След това ние бяхме в сглобки, коалиции. Искам да го уверя Радев, че ГЕРБ повече в сглобки, коалиции, без да е доминираща партия, без нашите десни, центристки, консервативни програми и политики да бъдат включени, няма да участваме, така, както не участваме и в тази президентска кампания. Ние в сглобка не участваме - нито с госпожа Йотова, нито с Гюров, нито с Костадинов, нито с който и да е било. За каква сглобка говори? И като казвам да го уверя, имам предвид и тези хора зад мен, и нашите симпатизанти", допълни той и повтори: "Загубихме си половината последователи именно от такива сглобки и коалиции, сега ще влизаме в управление, само ако нашите програми се изпълняват, иначе ще бъдем опозиция. И това сме го минали, нали ни арестуваха. И там е за хора, така че не могат да ни ....".

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В края на изявлението Борисов беше попитан за бюджета за 2026 година. Той благодари на Гълъб Донев за публично изразената позиция, че поскъпването на цените не се дължи на въвеждането на еврото.

По отношение на детайли от самия бюджет лидерът на ГЕРБ заяви, че партията има множество коментари, но ще представи подробната си позиция, след като разполага с документа и той бъде разгледан от нейните финансисти и икономисти.

Той коментира решението на Конституционния съд, което по негови думи казва, че всяко правителство може да вкарва бюджети с какъвто иска дефицит, тъй като е негова работа да го оправи, ако КС го обяви за противоконституционно.