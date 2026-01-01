Опозицията обвини управляващите, че умишлено са осуетили изслушването по случая с помилването на Огнян Атанасов, известен като „Петричкия Ескобар“, за да предпазят президента Илияна Йотова от неудобни въпроси. Извънредното заседание на Народното събрание се провали заради липса на кворум и при двата опита за регистрация. От „Демократична България“ заявиха, че има данни и за други помилвани рецидивисти, а от ДПС Делян Пеевски поиска Йотова лично да обясни обстоятелствата около решението.

При първия опит за регистрация в пленарната зала се регистрираха 107 депутати – 22 от „Прогресивна България“, 33-ма от ГЕРБ-СДС, 17 от ДПС, 19 от „Демократична България“, 15 от „Продължаваме промяната“ и един от „Възраждане“. Председателят на парламента Михаела Доцова обяви втори опит след 30 минути.

И той обаче не доведе до събиране на необходимия кворум. Електронното табло отчете 109 народни представители – 21 от „Прогресивна България“, 34 от ГЕРБ-СДС, 18 от ДПС, 19 от „Демократична България“, 15 от „Продължаваме промяната“ и двама от „Възраждане“.

Делян Пеевски: „Те просто я скриха“

След провала на заседанието лидерът на ДПС Делян Пеевски обвини управляващите, че не са позволили случаят да бъде изяснен публично, и отправи критики към Илияна Йотова.

„Не мога да разбера Илияна Йотова защо се подведе на всичко това и не дойде да си обясни нещата. Те просто я скриха“, заяви Пеевски.

Той посочи, че президентът трябва да даде обяснения за помилването и допусна, че е възможно да е била подведена при вземането на решението.

„Нека да дойде, да обяснят, тя е била вицепрезидент, може да я е накарал президентът да подпише нещо“, каза лидерът на ДПС.

Пеевски отправи критики и към управлението по отношение на цените, доходите и работата на институциите. По думите му управляващите са в „пълна истерия“, а вместо да решават проблемите на гражданите, оказват натиск върху кметове и партии и използват МВР и специалните служби.

ДБ твърди, че има и други случаи на помилвани рецидивисти

Съпредседателят на „Демократична България“ Божидар Божанов също обвини управляващите, че са осуетили изясняването на случая с Огнян Атанасов. По думите му става въпрос за пореден опит да бъде избегната отговорността на президентската институция.

Божанов съобщи за информация за друг случай на човек, осъждан три пъти за престъпления, свързани с наркотици, който според него продължил да разпространява наркотици, след като бил освободен с цел лечение. Той заяви още, че има данни, че въпросният човек е проявявал жестокост към други хора.

Според съпредседателя на ДБ става въпрос за рецидивисти от криминалния контингент, които са били помилвани от Йотова. Божанов определи това като „абсолютно безотговорно“ и постави под съмнение преценката на президента.

Той попита и защо след сбиването с участието на Огнян Атанасов в затвора за инцидента не е било докладвано на президентството. Божанов посочи заместник-министъра на правосъдието Мария Павлова, която отговаря за затворите, и заяви, че според него тя е близка до президента Румен Радев и вицепрезидента Илияна Йотова.

„Тоест това нещо е една най-вероятно добре организирана схема“, заяви Божанов.

Опозицията настоява за отговори от МВР и ДАНС

По думите на Божанов в рамките на проваленото заседание е трябвало да бъдат изслушани представители на МВР и ДАНС. Целта е била да се изясни дали помилваните лица са били секретни сътрудници на службите или на МВР, както и дали са имали участие в контрабандни канали, за които се твърди, че са били покровителствани от службите.

Божанов заяви, че управляващите не са се явили в пленарната зала и че липсата на един депутат от опозицията поради заболяване не може да обясни провала на заседанието.

От „Демократична България“ настояват институциите да дадат отговори за обстоятелствата около помилванията и за обмена на информация между службите и президентството.

„Прогресивна България“: Темата ще бъде разгледана след изборите

Председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов заяви, че случаят с помилването на Огнян Атанасов ще получи внимание след изборите. Той призна, че има проблем около казуса, но според него той не е в президентската институция.

Витанов обвини опозицията, че се опитва да превърне парламентарната трибуна и предизборната кампания в поле за политически нападки. По думите му, ако темата действително е била приоритет за опозиционните партии, те е трябвало да осигурят присъствието на достатъчно депутати, за да се проведе заседанието.

Той посочи, че парламентарната група на „Прогресивна България“ е осигурила 21 народни представители за регистрацията.

Към момента извънредното заседание не се състоя, а въпросите около помилването на Огнян Атанасов и обстоятелствата, при които е взето решението, остават без отговори в парламента.