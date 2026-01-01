Премиерът Румен Радев отправи остри обвинения към лидерите на ГЕРБ и „ДПС – Ново начало“ Бойко Борисов и Делян Пеевски в началото на правителственото заседание в сряда.

„На заседанията на Министерски съвет не коментирам ръководителите на политически парти, но днес ще наруша този принцип. Известна максима е, че липсата на справедливост и възмездие за заграбеното водят до чувство за безнаказаност и самозабравяне. Пеевски и Борисов отново се връщат към познатия си арогантен стил на говорене и действие“, заяви в Радев.

Според него лидерите на ГЕРБ и ДПС Бойко Борисов и Делян Пеевски са изнервени, „понеже вече не могат да влизат в сглобки с жадни за власт и готови за уродливи кръвосмешения политически партньори“. „Не могат да диктуват на правителството и губят контрола върху финансовите потоци. Техните лейтенанти вече не определят обществените поръчки в държавата, а подставените лица все по-трудно ще прикриват заграбеното“, заяви Радев.

Премиерът свърза тези свои твърдения с работата на правоохранителните органи и прокуратурата. По думите му досега усилията на ДАНС и МВР да стигнат до значими разкрития са се сблъсквали с пречки в прокуратурата както на централно, така и на регионално ниво.

„Но от вчера това се промени“, заяви той, като посочи акцията в Сунгурларе. Той визира специализираната операция на ГДБОП и ДАНС, при която беше задържан кметът на общината Димитър Гавазов. Разследващите проверяват обществени поръчки и съмнения за отклоняване на средства от общинския бюджет. Проверява се дали отчетените и платените дейности съответстват на реално извършената работа.

Радев приветства действията на прокурорите, работещи по случая, и изрази очакване разследването да продължи. „Сунгурларе едва ли е центърът на корупцията. Схемата започва да се разплита и очаквам това да бъде само началото.“

В края на изказването си министър-председателят увери, че правителството няма да превишава правомощията си и ще спазва принципа за разделение на властите. „Няма да превишаваме правата си. Ще спазваме разделението на властите“, заяви Радев.

Той завърши с предупреждение, че действията срещу корупцията няма да приключат с отделни случаи. „Няма да спрем, докато правоохранителните органи не стигнат до върха на олигархичната пирамида“, каза премиерът.

Какво предстои в МС днес?

Правителството ще обсъди промени в Закона за публичните финанси и допълнителни трансфери за компенсиране на разходите на родители на деца, неприети в общински ясли поради липса на свободни места. Това е предвидено в предварителния дневен ред на заседанието на Министерския съвет, съобщиха от правителствената пресслужба.

Кабинетът ще разгледа и проекти за промени в Закона за Фискален съвет и автоматични корективни механизми и в Закона за гражданското въздухоплаване.

Два проекта на постановления предвиждат средства за компенсации на родители на деца, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места. Те обхващат периодите от 1 ноември 2025 г. до 30 април 2026 г. и от 1 юли до 31 август 2026 г.

Правителството ще обсъди и определянето на дейностите в мирно време, при които военни въздухоплавателни средства могат да бъдат използвани от Министерството на вътрешните работи и Министерството на здравеопазването.

В областта на образованието са предвидени промени в Наредбата за приобщаващото образование и допълнителни трансфери по бюджетите на общините за дейности по Националната програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“.

Кабинетът ще разгледа проект за отчуждаване на частни имоти в землището на село Лагошевци, община Димово, за изграждането на железопътния участък Видин – Медковец, част от линията Видин – София.

Сред точките е и одобряването на проект на меморандум за икономическо сътрудничество между България и Саудитска Арабия като основа за водене на преговори.