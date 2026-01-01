Парламентарната група на ДПС ще подаде сигнал до и.ф. главен прокурор за проверка на това оказван ли е политически натиск от страна на директора на агенция „Митници“ Николай Шушков върху кмета на Белица Радослав Ревански.

Според публикацията във Facebook страницата на партията, проверката трябва да изясни фактите и обстоятелствата, свързани с оказан натиск от страна на Шушков към Ревански за промяна на политическата му ангажираност в полза на „Прогресивна България” срещу политическа протекция и закрила.

Акция на ГДБОП в Белица, изведоха кмета Ревански с белезници (СНИМКИ/ВИДЕО)

Освен това ДПС настоява да се изясни има ли евентуалната връзка посоченото с последвалата „показна акция“ на ГДБОП в община Белица, при която бе арестуван кметът на общината.



Ако се потвърди тази информация, би следвало да се предприемат всички законови действия за пресичане на подобна злоупотреба с власт и влияние от висши представители на изпълнителната власт, призовават от партията на Делян Пеевски.

Вчера лидерът на ДПС отиде на място в Белица, където заедно с други депутати, кметове и местни жители изразиха подкрепа за Радослав Ревански след акцията на ГДБОП и ДАНС. Кметът, който е и заместник-председател на ДПС, беше задържан за 72 часа.