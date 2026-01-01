Сръбският президент Александър Вучич, избран от Сръбската прогресивна партия за водач на листата „Обединена Сърбия“ на предстоящите избори, представи анализ на предприетите мерки за подобряване на жизнения стандарт и обяви увеличение на заплатите и пенсиите.

Два дни след насрочването на предсрочните парламентарни избори за 25 октомври Вучич съобщи, че заплатите в публичния сектор ще бъдат повишени с 8% от 1 декември. По думите му увеличението ще бъде изплатено в началото на следващата година, преди Коледа.

За служителите в социалната сфера е предвидено увеличение от 12%.

Вучич обяви и специални допълнителни плащания за медицинските сестри и техниците. Той определи работата им като изключително тежка и посочи, че са необходими допълнителни мерки за подпомагането им.

Пенсиите също ще бъдат увеличени от 1 декември.

„Разгледахме швейцарската формула, за да не застрашим финансите на страната и да не се подмазваме на никого. От 1 декември пенсиите ще се увеличат със 7,5%“, заяви Вучич.

По думите му на 14 септември ще започне изплащането на суми между 20 000 и 35 000 динара на пенсионери, социално уязвими граждани и ветерани. От 22 септември всички групи граждани ще получат допълнително по 6000 динара, включително представителите на тези три категории.