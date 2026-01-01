Колоритният представител на Ураганите Боян постигна впечатляващ успех в елиминационната битка в “Игри на волята” тази вечер. Той не остави никакъв шанс на своите опоненти и грабна победата и 100 златни гроша с внушителна преднина. Втори завърши студентът Матей от Вулканите, а последен остана гимнастикът Исус.

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Преди елиминационната битка номинираните се събраха за Съвета на осъдените, където ги очакваше водещата Ивет Лалова. Там съдбата се усмихна на Пламена и Мария, които се спасиха. Матей загуби правото си да участва във вота за капитан, Боян бе наказан със седмица в лишения, а на Исус се наложи да облече 15-килограмова жилетка в предстоящата битка.

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Шампионът по спортна гимнастика изпита затруднения в началото на сблъсъка, които му попречиха да продължи в надпреварата. Той е и следващият ексклузивен гост в подкаста “След Игрите”. На горещия стол в студиото на водещата Симона Ръждавичка Исус разказва за битките, вълненията, триумфите, грешките и трудностите както на Арената в Дуранкулак, така и извън нея. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

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Утре вечер в LactoFlor - Битка на звездите предстои легендарните воини Симона Ръждавичка, Калоян Цветанов, Цвети Станева и Николай Начев-Дино да се впуснат в оспорван дуел. Част от съревнованието ще бъде и племето на Канарите, чието предположение за победител може да се окаже ключово за бъдещето им във Войната на племената.

Не пропускайте следващия епизод на “Игри на волята” в събота, 12 септември, от 20:00 ч. по NOVA.