Максималният размер на минималната работна заплата по новата формула е 672,80 евро, каза министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова в предаването "Още от деня" по БНТ.

Тя обясни, че колко точно ще бъде, зависи от целия преглед на бюджетните възможности, но целта ѝ ще бъде размерът да бъде към максималния.

"Максималният размер е 672,80 по новата формула. Дали ще бъде 660 или 670 наистина зависи от целия преглед в крайна сметка на бюджетните възможности. Моята цел ще бъде максимално да се стремим към максимума. Разбира се, защото това води до по-добри не само доходи, но и спокойствие на българските граждани, посочи Ефремова.

Тя припомни, че формулата за изчисление е била решена не еднолично от правителството, а съвместно със социално-икономическите партньори.

По-добрите доходи идват от по-добрата икономика и по-добре подготвените хора, в крайна сметка, каза още Ефремова.

Министърът отбеляза, че за следващата година се готви социален пакет за семействата като каза, че се предвижда увеличение на майчинството и на стимула за връщане на майката на работа, също и на еднократните детски помощи при раждане. За раждане се предвижда над 50% увеличение на помощта, посочи Ефремова

Наталия Ефремова заяви, че тази година ще има коледни добавки в размер на 50 евро за пенсионерите, но и за семейства и хора с увреждания с ниски нива на доходи.