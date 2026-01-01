Еврейската общност в България посреща Рош Хашан - еврейската нова година, с официална церемония в Централната софийска синагога. Беше отслужена еврейската религиозна служба и прозвучаха химните на България и Израел.

Тази вечер евреите по света и нашата еврейска общност посрещат 5787 г. Това е годината от сътворението на света, каза председателят на Централния израилтянски църковен съвет Юлия Георгиева. Тя обясни, че днес се спазва традицията да се потопи ябълка в мед и да се пожелае сладка, щастлива и мирна година.

Празникът е важен за всички евреи. Той е празник на обновлението. Всяка година можем да си дадем равносметка, да си помислим за това, което се е случило през изминалата година, какво сме направили добре и какво можем да подобрим, обясни Георгиева.

Има две думи на иврит, които изразяват еврейските традиции – надежда и „шалом“, което означава, освен „здравей, и „мир“, каза посланикът на Държавата Израел в България Йоси Леви Сфари. Всяка година се надяваме на добро, както и че следващата година ще е още по-добра от предната, добави той. Надяваме се следващата година да живеем сред съседите си в мир, заяви още Йоси Леви Сфари. Той благодари на президента Илияна Йотова и българската страна за подкрепата, емпатията и усилията за връщането на израелски заложници.

Днес е слънчев ден за нас, каза председателят на Асоциацията на ционистите в България Николай Гълъбов. Пожелавам на всички здраве и щастие през новата година, добави той.

Това е времето, в което ние едновременно поглеждаме назад и напред, каза д-р Алина Леви, председател на Организацията на евреите в България „Шалом“. Пожелавам, гледайки назад, да си припомним времето, което е минало, с благодарност и да си припомним каква чест е да бъдем предизвикани от времето и живота, в който живеем, времето и живота, за които нашите предци са се борили ние да имаме, добави тя. Искам да пожелая на всички нас да не губим надежда и да се борим за нея, добави Алина Леви.

Нашата голяма отговорност е да върнем мира и справедливостта на този свят, каза президентът Илияна Йотова, която беше гост на на официалната церемония.