Пловдив ще бъде домакин на големия финал на конкурса „Мис България“ (2026), информират от екипа на организатора и продуцент Гаел Бонел..

Събитието е на 10 октомври, на Античния театър.

„За първи път в историята на конкурса, големият финал напуска София и се отправя към друг български град. Решението поставя началото на нова концепция – всяка година различна българска дестинация да получава възможността да бъде домакин на националния финал и чрез него да представя своята култура, история, архитектура и идентичност. Пловдив бе избран след сериозна конкуренция между десет български града, сред които Казанлък, Несебър и Велико Търново“, коментират организаторите.

По думите им изборът на града под тепетата е символичен: „Пловдив съчетава хилядолетна история, европейски дух, култура и модерна градска енергия, а Античният театър предоставя уникална естествена сцена за събитие от подобен мащаб“.

„В продължение на десетилетия Големият финал се провеждаше в София. Това е невероятен град, но настъпи моментът финалът да покаже това, което „Мис България“ винаги е представлявала – не само една столица, а цяла нация. „Мис България“ е повече от София. „Мис България“ е България“, казва Гаел Бонел.

„Нашата идея е всяка година да избираме различен град и чрез конкурса да показваме неговата култура, наследство, красота и идентичност. Пловдив и Античният театър са изключително силно начало на тази нова страница в историята на конкурса“, допълва той.