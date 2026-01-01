На 12 септември, събота, от 11.15 часа в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ държавният глава Илияна Йотова ще участва в награждаването на лауреатите от ученическия конкурс за творческо писане „Бодлите на таралежите“, който фондация „Братя Мормареви“ организира за 20-а година.

От 17.00 часа президентът Йотова ще участва в тържественото отбелязването на 145-годишнината от основаването на Висшето училище по телекомуникации и пощи (ВУТП). Събитието ще се състои в аула „Максима“ на ВУТП. Честването на годишнината е под надслов „145 години традиции, иновации и развитие“ и се провежда под патронажа на държавния глава.