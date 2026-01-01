Археолози откриха надгробна плоча при разкопки на територията на църквата "Анапат" от 17-ти век в Стар Хандзореск, Южна Армения, съобщи арменската новинарска агенция АРМЕНПРЕС.

Службата за опазване на историческите и културни резервати, музеите и историческата среда съобщи, че находката е открита пред олтара на храма. Върху плочата има надпис "Това е гробът на Хачатур, архимандрит и богослов, 1729 г."

През Средновековието църквата "Анапат" е била важен център на духовната култура и преписването и създаването на ръкописи.

Храмът представлява правоъгълна сводеста зала с полукръгла издатина на сграда и по две пристройки от двете страни. Сводестият покрив е напълно разрушен, но са запазени част от източната стена и северния вход с арковиден щурц.

Разкопките се извършват от Службата за опазване на историко-културните резервати, музеите и историческата среда под ръководството на археолога Артавазд Закян. Археологическите дейности ще продължат до понеделник.