Кейт, принцесата на Уелс, каза, че благотворителната й инициатива това лято за 24 часа да изкачи трите най-високи върха във Великобритания, е била „скромен начин“ да благодари на болницата, в която се лекува от онкологично заболяване, предаде Ройтерс.

През юни тя разкри, че успешно е завършила „Националното предизвикателство „Три върха“ – изкачване на върховете Скафел Пайк в Англия, Бен Невис в Шотландия и Сноудън в Уелс, за да събере средства за благотворителната организация „Роял Марсдън“ към лечебното заведение.

Съпругата на британския престолонаследник Уилям, която е на 44 години, премина курс на химиотерапия с профилактична цел в лондонската болница, след като при коремна операция в началото на 2024 г. беше открита неуточнена форма на рак, отбелязва Ройтерс.

„Това беше моят скромен начин да отвърна на доброто и да кажа благодаря“, каза принцесата по време на изненадващо посещение в „Роял Марсдън“, за да разбере как събраните средства ще бъдат използвани за създаването на нов специализиран холистичен център за възстановяване, отбелязва Ройтерс.

„Тук получих невероятни грижи и подкрепа от огромен екип, и съм наистина благодарна в личен план“, каза принцесата на Уелс.

По време на посещението си тя се срещна и с пациенти, които в момент се подлагат на лечение.

Кейт е в ремисия, макар че се върна към задълженията си, тя говори за тежкия удар, който болестта е нанесла върху нея и семейството й, допълва Ройтерс.