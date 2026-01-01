На 10 септември отбелязахме Световния ден за превенция на самоубийствата. Целта е да се повиши вниманието към хората в тежки моменти и да се насърчат разговорите за психичното здраве. Специалистите напомнят, че навременната подкрепа и разговорът могат да бъдат решаващи за спасяването на човешки живот. По данни на Световната здравна организация общият брой на починалите вследствие на самоубийство приближава милион души годишно. Темата в ефира на NOVA NEWS коментира проф. д-р по психология Маргарита Бакрачева.

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По думите ѝ психичното здраве е начинът, който определя до колко добре се чувстваме и в каква посока ще вървим. "Психичното здраве е това, което ни дава усещането да разгърнем целия си потенциал. То неслучайно е свързано и с начина, по който комуникираме с другите, има пряка връзка и с въпроса, свързан със самоубийствата", коментира д-р Бакрачева.

Тя допълни, че когато човек не се чувства стабилен, когато е изгубил усещането си за контрол, било то вследствие на някакъв срив или като процес от по-продължителна неудовлетвореност, единственото, което има ефект са превантивните дейности.

"Когато започне цикълът на черните мисли или когато преживяваме някаква емоция, започваме да гледаме нещата тунелно, минаваме в перспективата черно-бяло и не виждаме всички възможности, които са по средата. Въпросът е да имаме нещо, което да ни разтоварва, тъй като стресът е навсякъде около нас", съветва специалистът.

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"Нашата автономна нервна система поглъща ежедневно различни шумове, светлини, неща, които без да си даваме сметка, също повишават нивото на стрес", отбеляза д-р Бакрачева. По думите ѝ на първо място е поставянето на реалистични цели, като един месец е оптималното време, ако искаме да придобием нов навик, който да ни зарежда.

Тя обърна внимание и на позитивното мислене. "Малките неща, които можем да видим, да вкусим, да усетим като аромат - нашите пет сетива са начинът да се включим и да се върнем в ситуацията такава, каквато е тук и сега, и да излезем от тунелното мислене”, каза още тя.