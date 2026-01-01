33-годишен мъж е бил нападнат, пребит и ограбен от седем непознати пред ресторант в Сапарева баня. Нападателите му отнели чанта с 500 евро и лични документи. Това съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал в края на миналата седмица.

По първоначална информация седем души нападнали мъжа пред заведението, като започнали да го удрят и ритат. След като го привели в безпомощно състояние, отнели чантата му, в която имало 500 евро и документи.

По случая е започнато разследване за грабеж в Районното управление в Дупница. Уведомен е дежурен прокурор.