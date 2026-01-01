Полицията в Шумен задържа 26-годишен мъж за побой, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Около 20:50 ч. на 5 октомври в района на бензиностанция на ул.“ Ген. Драгомиров“ в Шумен неизвестен е нанесъл побой на 36-годишен мъж от Словакия.

Пострадалият е откаран за преглед в шуменската болница, където е установено, че има фрактури на четири ребра, хематом на лявото око, както и контузни рани по десния крак.

В хода на извършените незабавни оперативни действия извършителят, 26-годишен мъж от село Прелез, е установен и задържан.

По случая е образувано досъдебно производство.