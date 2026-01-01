Мъж е със счупени кости след скандал, прераснал във физическа саморазправа, в ботевградското село Скравена. Четирима души са задържани, съобщиха от полицията.

Сигналът за инцидента е подаден на 9 октомври около 14:15 ч. в Районното управление в Ботевград.

25-годишен мъж е с порезна рана след побой между четирима души в Ботевград

На място незабавно са изпратени полицейски служители, които установили, че при възникналия конфликт мъж от село Елисейна е бил ударен с твърд предмет по ръцете. Нанесени са и материални щети по автомобила му.

Пострадалият е прегледан от екип на Спешна помощ, който установил счупване на две кости на едната му ръка.

За срок до 24 часа са задържани жена и трима мъже.

По случая е започнато разследване.