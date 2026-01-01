Софийски градски съд гледа мерките на бащата и сина, обвинени за държане и разпространение на лекарства в София.

Двамата са разработили схема за продажба на психотропни лекарства, действала чрез социални мрежи и куриерски пратки.

БТА

Припомняме, че лекарствата са били успокоителни, психотропни, които се изписват със зелена рецепта, както и за онкоболни хора. Открити са около 3000 блистера от различни видове и по документи са представяни като хранителни добавки.

Семеен бизнес: Заловиха баща и син за трафик на психотропни лекарства чрез куриерска фирма (СНИМКИ/ВИДЕО)

Заловените мъже за баща и син на 26 и 50 години. Синът е криминално проявен за наркотици. Те са разпространявали лекарствата от името на фирма-бушон предимно чрез пратки.

БТА

Фирмата е на трето лице, което няма общо с двамата мъже. Схемата е била, че са ги купували за 2 евро, а са ги продавали за 16 евро за блистер. Бащата и сина са демонстрирали висок стандарт на живот с луксозни коли.

Една значителна част от веществата са изследвани. Налице са три различни вещества, които са включени в списък 3 на наредбата за реда и класифицирането на вещества и растения като наркотични.

БТА

Специализирана операция е проведена вечерта на 17 август в кварталите „Княжево“, „Дружба“ и „Манастирски ливади“. Участниците са се дегизирали с шапки и съмнително са се оглеждали. Органите на реда са стигнали трудно до адресите, в които са складирали лекарствата. Те са били наети под наем.