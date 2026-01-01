Столичният общински съвет прие повторно решенията за изработване на подробни устройствени планове за два от ключовите лифтови обекта на Витоша – „Княжево - Копитото“ и „Алеко 1“. Решенията, внесени по доклад на заместник-кмета на Столична община по градско планиране и развитие Любомир Георгиев, бяха гласувани днес на извънредното заседание на СОС, свикано след като областният управител ги върна за ново обсъждане.

Заседанието беше проведено в рамките на законовия срок, за да не бъде допълнително забавяна процедурата за лифтовете, чието възстановяване софиянци очакват от десетилетия.

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„Направихме това, което се очаква от нас – спазихме закона и свикахме извънредно заседание. Общинските съветници подходиха отговорно, защото София чака тези лифтове да заработят от десетилетия. Нашата работа е да движим процедурата напред, а не да търсим причини тя да бъде спирана“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

Той подчерта, че Столичната община очаква всички институции да работят в една посока, когато става дума за интереса на гражданите и бъдещето на Витоша.

Решенията на СОС не означават изграждане на лифтовете. Те дават възможност да продължат процедурите по устройствено планиране, които са необходима предпоставка за последващото проектиране и реализация на проектите.

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Ако и след повторното приемане на решенията областният управител реши да ги обжалва, процедурата ще бъде блокирана и ще бъде прехвърлена в съдебна процедура. Това означава ново забавяне, което може да продължи поне година и половина, а през този период Столичната община няма да може да предприема следващите действия по процедурата. За гражданите това означава още време без реален напредък по възстановяването на лифтовете на Витоша.

„Призоваваме към съвместна работа и обединяване на усилията, а не към политическо противопоставяне и съдебни битки. София има нужда от институции, които решават проблемите, а не ги прехвърлят една към друга. Сега е моментът да направим необходимото, за да може процедурата да продължи“, допълни Терзиев.

За Столичната община възстановяването и модернизирането на лифтовете е част от по-широката политика за Витоша - подобряване на достъпа до планината, създаване на по-добри условия за спорт и туризъм през цялата година. До момента именно тя е единствената институция, която предприе конкретни стъпки за задвижването на този процес.

Столичната община ще продължи да работи за възстановяването и развитието на лифтовата инфраструктура на Витоша и остава в готовност да съдейства на всички институции, от които зависи решаването на проблема.