На 19 август при операция на служители от Трето РУ – СДВР на бул. „Сливница“ е задържана жена непосредствено преди да предаде доза наркотично вещество на друг човек.

При последвалото претърсване на жилището, в което тя пребивава, са открити и иззети различни вещества, разпределени в пликчета и топчета, както и електронна везна и парична сума. Експертната справка е установила 48 грама фентанил и 9 грама метамфетамин – общо 57 грама наркотични вещества.

Материалите са докладвани в Софийската градска прокуратура, на задържаната е повдигнато обвинение, като ѝ е наложена мярка „Задържане под стража“ за срок до 72 часа.

В отделна операция, проведена на 20 август, служители на сектор „Наркотици“ при СДВР са задържали 58-годишен мъж, известен на МВР за разпространение на наркотични вещества.

При претърсване на жилището му в ж.к. „Зона Б-5“ са открити два буркана и плик със суха тревиста маса. Според данните от експертната справка веществото е марихуана с тегло 230 грама. Иззета е и електронна везна.

След доклад на материалите в Софийската градска прокуратура, на задържания е повдигнато обвинение и му е наложена мярка „Задържане под стража“ за срок до 72 часа.