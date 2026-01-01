Месец преди старта на новата учебна година Vivacom дава начало на своята Back to School кампания със специални предложения до 80 евро за смартфон, таблет или детски смарт часовник. До 15 септември клиентите могат да избират между HONOR Pad X8b, Samsung Galaxy A57 5G 128GB и Vivacom Kids Watch 2 – практични смарт устройства за учене и забавление, които дават и спокойствие на родителите.

За подготовката на учебните задачи и забавлението след училище Vivacom предлага HONOR Pad X8b при еднократно плащане 29,99 € с 24-месечен договор за план Unlimited Traffic 300. Таблетът разполага с голям 11-инчов дисплей с 90Hz честота на опресняване и технологии за намаляване на синята светлина и трептенето за повече комфорт при продължителна употреба. Батерията с капацитет 10 100 mAh и четирите високоговорителя го правят подходящ както за образователно съдържание, така и за любимите филми и видеа.

За по-големите ученици, за които смартфонът е част както от общуването, така и от учебното ежедневие, в кампанията е включен Samsung Galaxy A57 5G при еднократно плащане за 299,99 € с 24-месечен договор за план Unlimited 200. Моделът съчетава 6.7-инчов Super AMOLED+ дисплей, 50 MP основна камера и батерия с капацитет 5000 mAh с 45W бързо зареждане. Интелигентните функции за търсене директно от екрана, работа със съдържание и прочитане на текст на глас го превръщат в практичен помощник за учебните задачи и свободното време.

А за най-малките ученици, които правят първите си по-самостоятелни стъпки, Vivacom предлага Vivacom Kids Watch 2 при еднократно плащане за 19,99 € с оферта Junior (Smart M).Детският смарт часовник помага на родителите и децата да останат свързани през деня и носи повече спокойствие, когато детето е на училище, на занималня или се прибира самостоятелно. За още по-цветен старт на учебната година към Vivacom Kids Watch 2 клиентите получават аксесоар и FUN BOX от BIC с ученически принадлежности – практично допълнение към подготовката за първия учебен ден.

Back to School предложенията на Vivacom са валидни до 15 септември 2026 г. Повече информация за покупка е достъпна на vivacom.bg.